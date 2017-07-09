Yalınkaya Mahalle Yolu Asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıyor.



Akçadağ'ın batısında Ankara asfaltı güzergahında bulunan Yalınkaya ana yolu ile mahalle içi sokak yolları sathi asfaltla kaplandı. 8.5 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla mahallenin ulaşım sorunu çözüldü.



Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Yalınkaya Mahallesinde dar olan 5.5 kilometrelik yolu, 3 metre genişliğinden 7 metreye çıkarmıştı. Genişletme çalışmalarının ardından yolda altyapı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonu ile beraber yolu da asfaltladı.



Mahallelerinde yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını belirten Yalınkaya Mahalle halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve çalışanlarına teşekkür ettiler. - MALATYA