Yalınayak firar etti, tarlada yakalandı

10.09.2019 16:35

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan hırsızlık zanlısı, cezaevine sevk işlemleri sırasında yalınayak firar etti. Kalabalık pazaryerinde izini kaybettiren ancak vatandaşın ihbarı üzerine saniye saniye takip edilen zanlı, ikametine yakın bir yerdeki tarlada yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak polis ekipleri tarafından Aydın Adliyesine sevk edilen yaşı küçük şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cezaevine sevk işlemlerini devam eden zanlı, polislerin elinden kurtularak yalın ayak şekilde kaçmaya başladı.



İhbarlar polisin işini kolaylaştırdı



Veysi Paşa Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarına giren zanlı, kalabalıktan faydalanarak izini kaybettirdi. Bir bahçeye gizlenen ancak yapılan ihbar üzerine yeri tespit edilen zanlı, anons edilen eşgalinin değiştirmek için üzerindeki elbiseyi de çıkartarak sokak aralarında kaçmaya devam etti.



Hasanefendi Mahallesi ara sokaklarında kaçan zanlıyı arayan polis ekipleri, daha sonra araştırmasını Orta Mahalle, Kurtuluş ve Güzelhisar Mahallesi istikametine genişletti. Kocagür Mahallesi'nde yaşayan zanlının ikameti ve Orta Mahallede yaşayan yakınlarının adresleri civarında araştırmalar yoğunlaştırıldı.



Kaçan şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların da yaptığı ihbarları değerlendirerek, zanlıyı Kocagür Mahallesi'ndeki bir tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da işlem başaltılan zanlı, cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA