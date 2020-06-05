Yalın, normalleşme sürecinde 'Halbuki' ile sevenlerinin karşısında Aşk şarkılarının sevilen ismi Yalın, yeni single çalışması 'Halbuki' ile bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor.

Nisan ayında sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Ya Sabır'la radyo ve tv'lerde en çok çalınan şarkı olarak 4 hafta üstüste zirvede kalan ve karantina dönemine damga vuran başarılı müzisyen, 'Halbuki'yle de normalleşme sürecinde dinleyicilerin kalbinde bir kez daha taht kuracak.

Söz ve müziği Yalın'a ait olan 'Halbuki'nin düzenlemesine Sabi Saltıel imza attı. "Halbuki", bugün (5 Haziran) DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.