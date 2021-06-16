Yalın'ın yaz aşkı
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Yalın'ın yaz aşkı

Yalın'ın yaz aşkı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Son dönemde yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yalın, yeni bir aşka yelken açtı.

Son dönemde yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yalın, yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü şarkıcı önceki gün sarışın bir güzelle Marmaris-Bozburun'da görüntülendi. Yalın internet üzerinden iş toplantısı yaptığı sırada sevgilisi denizin keyfini çıkardı.

Şarkıcı görüşmesinin bitmesinin ardından denizden çıkan sevgilisinin yardımına koştu. Çiftin ilişkisinin kısa süre önce başladığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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