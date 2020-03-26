Yalın'dan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne koronavirüs yardımı Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla beğeni toplayan ve 100 binlerce eve konuk olan Yalın'dan anlamlı bir hareket geldi

Başarılı sanatçı paylaştığı videoda bu akşam 22: 00'de yapacağı Instagram canlı yayını için bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını ve bu gece yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı.



