Yalın'dan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne koronavirüs yardımı
Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlarla beğeni toplayan ve 100 binlerce eve konuk olan Yalın'dan anlamlı bir hareket geldi
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Başarılı sanatçı paylaştığı videoda bu akşam 22: 00'de yapacağı Instagram canlı yayını için bir GSM markasıyla işbirliği yaptığını ve bu gece yayın için kendisine ödenecek bedelin tümünü koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne aktaracağını açıkladı.
Kaynak: Snob Magazin