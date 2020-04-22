Yalın'dan 23 Nisan'a özel video! Başarılı müzisyen Yalın, Instagram hesabı üzerinden 23 Nisan'a özel bir video paylaştı

Orkestra arkadaşlarıyla 'Cumhuriyet' şarkısını çalarken, evlerinden çektikleri videoları birleştiren Yalın, 23 Nisan'a özel bir klip hazırladı.

'NEŞE DOLUYOR İNSAN'

Orkestra ekibinden çocuk sahibi olan müzisyenlerin çocukları da videoda babalarına eşlik etti. "Çocukluğumuzun, belki de ömrün ilk kafiyesi; 23 Nisan! Neşe doluyor insan!" sözleri ile videoyu paylaşan Yalın, "23 Nisan'ımızın 100'üncü yılı kutlu olsun!" dedi.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN& ;https://www.instagram.com/p/B_SWl08JCvp/



