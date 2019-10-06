Yalın, Bursa'da konser verdi
Pop müzik sanatçısı Yalın, Bursa'da konser verdi.
Pop müzik sanatçısı Yalın, Bursa'da konser verdi.
Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi müzikseverler, yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.
Sanatçı, konserde "Zalim", "Sonsuz Ol" ve "Meleklerin Sözü Var"ın da aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirerek hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.
Yalın, gecenin sonunda Bursalı dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.