  Yalın Aşıklar İçin Söyledi

" 14 ŞUBAT SEVGİLİLERİN DEĞİL SEVGİNİN GÜNÜ OLSUN"

14 Şubat'a özel gerçekleşen konserde Yalın, en romantik ve sevilen şarkılarını seslendirdi. "14 Şubat Sevgililer Günü değil tüm sevenlerin, sevginin günü olsun" dedi.

'Söz-müzik Yalın' adını verdiği yepyeni konseptiyle Sevgililer Günü'nde TİM Show Center'da seyircisiyle buluşan Yalın, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevilen sanatçı kendi albümünde yer alan şarkılar dışında bugüne dek başka sanatçılar tarafından yorumlanan, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıları da bu konserinde seslendirdi.

Sahneyi Kendi Tasarladı

Söz-müzik Yalın konseptiyle seyirci karşısına çıkan başarılı sanatçı, sahne konseptini de kendisi tasarladı. Sahnede 14 Şubat'a uygun bir şekilde romantik bir ambiyans yaratan Yalın, şarkılarını özel ışıklar eşliğinde seslendirdi.

Barış Manço'ya Saygı Duruşu

Konserin ilk yarısının sonunda merhum sanatçı Barış Manço'yu anan Yalın; '' Konserin adı Söz- Müzik Yalın ama ben çok sevdiğim bir Barış Manço şarkısıyla bu konsepti seve seve bozmak istiyorum'' diyerek vokalisti ile beraber 'Alla beni pulla beni' şarkısını söyledi ve büyük alkış aldı. Zalim, Olmasa da olur, Bittiyse söyle ve Sonsuz Ol gibi hit olmuş şarkılarını da seslendiren Yalın, muhteşem performansıyla geceye damga vurdu.

Ankara ve İzmirli Hayranlarıyla Buluşacak

İstanbul'da harika bir konsere imza atan Yalın, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. İstanbul sahnesinin ardından Ankara ve İzmirli hayranlarıyla buluşacak olan Yalın, en güzel şarkılarını seslendirecek.