Yalıkavakspor yarı final aşkına
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Yalıkavakspor yarı final aşkına

20.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:21
Yalıkavakspor yarı final aşkına

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 13 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, yarın EHF Kupası çeyrek final mücadelesinde tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 13 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, yarın EHF Kupası çeyrek final mücadelesinde tarihinde ilk kez Avrupa'da yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Bodrum temsilcisi, İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria'yı Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16.00'da ağırlayacak. Maçı kazanan taraf kupada adını yarı finale yazdıracak. İki takım arasında geçen hafta Kanarya Adaları'nda oynanması gereken mücadele, İspanyol ekibinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından iptal edilip çeyrek finalin Bodrum'da tek maç üzerinden oynanması kararlaştırılmıştı. Yalıkavakspor, EHF Kupası'nda daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor'u eledi. Sporseverler ise bu önemli maçı www.hentbolhaber.net'in Youtube kanalından canlı izleyebilecek.

GIMENEZ: ÇOK ZORLU MAÇA ÇIKACAĞIZ

Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan İspanyol ekibinin 42 yaşındaki takım kaptanı ve kalecisi Silvia Navarro Gimenez, Yalıkavak'tan çekindiklerini söyledi. Gimenez, "Birbirinden farklı  Türk takımlarıyla bugüne kadar eşleştik. Güzel, çekişmeli maçlar oynadık. Daha önceki eşleşmelerde turu geçen takım biz olduk. Türk takımlarıyla bu tecrübeyi yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Birçok uluslararası müsabaka oynamak çok önemli. Bunlar benim kariyerimde önemli basamak taşları diyebilirim. Artık Avrupa kupalarında son 8 takım arasındayız. Bundan sonra oynayacağımız her maç önemli ve rakip güçlüdür. Rakibimize saygı duymak zorundayız. Şartlar gereği tek maç oynayacağız ve yarı finalist belli olacak. Çok güzel bir ülke olan Türkiye'de olacağım için çok mutluyum. Yalıkavakspor'un bu seneki çıkışı çok önemli, güzel bir müsabaka olacağını tahmin ediyorum. Açıkçası Yalıkavak güçlü bir takım ve pandemi sıkıntısı sebebiyle ilk maçı oynayamadık. Zor bir maç olacak. Yalıkavak'ta çok tecrübeli isimler var" dedi.

Yalıkavakspor yarı final aşkına
Yalıkavakspor yarı final aşkına
Yalıkavakspor yarı final aşkına
Yalıkavakspor yarı final aşkına

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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