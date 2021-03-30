Yalıkavakspor hükmen elendi
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Yalıkavakspor hükmen elendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yalıkavakspor hükmen elendi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynayacağı maç öncesi koronavirüs şokuyla sarsılırken, Avrupa Hentbol Federasyonu, Yalıkavak Spor Kulübü'nün pandemi krizi ile ilgili kararını açıkladı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyonluğa koşan Yalıkavakspor, EHF Avrupa Kupası'nda Lokomotiva Zagreb'le oynayacağı maç öncesi koronavirüs şokuyla sarsılırken, Avrupa Hentbol Federasyonu, Yalıkavak Spor Kulübü'nün pandemi krizi ile ilgili kararını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada Yalıkavak Spor Kulübü, her iki maça da çıkamadığı için hükmen 10-0 ve 0-10 yenik sayıldı. Her türlü başvuru yapılmasına rağmen EHF, yarı final müsabakalarının ileri bir tarihte oynanmasına izin vermedi. EHF kararı ile birlikte Zagreb, yarı final oynamadan EHF Avrupa Kupası'nda finale çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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