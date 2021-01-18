Yalıkavakspor'da çeyrek final sevinci yaşanıyor
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Yalıkavakspor'da çeyrek final sevinci yaşanıyor

18.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:05
Yalıkavakspor'da çeyrek final sevinci yaşanıyor

HENTBOL EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde 39-30 mağlup ettiği Muratpaşa Belediyespor'u deplasmanda da 28-26 yenen Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

HENTBOL EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde 39-30 mağlup ettiği Muratpaşa Belediyespor'u deplasmanda da 28-26 yenen Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. İki karşılaşmada da Muratpaşa Belediyespor'u mağlup eden Bodrum ekibi büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla tur atlayan Yalıkavakspor'un çeyrek finaldeki rakibi yarın çekilecek kura sonucunda belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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