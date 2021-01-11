Yalıkavakspor'da büyük mutluluk yaşanıyor

Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu 1'inci maçında Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yenerek çeyrek final yolunda büyük bir adım atan Yalıkavakspor büyük mutluluk yaşadı.

Başantrenör Kıvanç Özcan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Oyunu iki yönde de iyi oynadıklarını söyleyen Özcan, "Savunmada pes etmedik. Hücumlara hızlı çıkabildik. Hızlı hücumdan da gol attık. Bize yakışan şekilde oynadık. İkinci maç için istediğimiz avantajı elde ettik" dedi.

"ADIM ADIM İLERLEYEREK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"Hem ligde hem kupada adım adım ilerlediklerini anlatan Kıvanç Özcan, "Önümüzdeki rövanş maçının ardından lig maçına konsantre olacağız. Adım adım ilerleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Galibiyet için tüm oyuncularımı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kutlarım. Bize destek olan Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, sponsorlarımıza galibiyeti armağan ediyoruz" diye konuştu.

Avrupa'da önceki turda da İzmir Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Yalıkavakspor bu sonuçla çeyrek final için büyük bir avantaj elde ederken, maçın rövanşı 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı