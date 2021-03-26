Yalıkavakspor'da 5 pozitif vaka çıkınca maç iptal edildi

EHF Avrupa Kupası yarı final maçında Lokomotiva Zagrep ile karşılaşacak olan Yalıkavakspor'da, 5 kişinin covid-19 testi pozitif çıkınca, Bodrum'daki maç iptal oldu.

EHF Avrupa Kupası yarı final maçında Lokomotiva Zagrep ile karşılaşacak olan Yalıkavakspor'da, 5 kişinin covid-19 testi pozitif çıkınca, Bodrum'daki maç iptal oldu.

EHF Avrupa Kupası çeyrek finalinde Rocasa Gran Canaria takımını eleyen Yalıkavakspor, yarı finalde Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagrep takımı ile eşleşmişti. Maç hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılarda şok bir gelişme yaşandı. Takıma yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 4'ü sporcu, 1'i teknik heyetten olmak üzere toplam 5 kişinin testi pozitif çıktı. Bu şok gelişmenin ardından 28 Mart Pazar günü Bodrum'da oynanacak maç iptal oldu. Yarı final randevusunun Hırvatistan'da tek maç üzerinden oynanması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı