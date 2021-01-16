Yalıkavakspor çeyrek final yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yalıkavakspor çeyrek final yolunda

16.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:11
Yalıkavakspor çeyrek final yolunda

Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yenerek büyük avantaj yakalayan Yalıkavakspor, yarın rövanş karşılaşmasında rakibine konuk olacak.

Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında evinde Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yenerek büyük avantaj yakalayan Yalıkavakspor, yarın rövanş karşılaşmasında rakibine konuk olacak.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Antalya'ya avantajlı skor ile gelen Yalıkavak'da Başantrenör Kıvanç Özcan, "İlk maçtaki oyunumuzu ve sahaya yansıttığımız enerjiyi tekrarlayıp son 8 takımın arasına ismimizi yazdırmak istiyoruz. Elde ettiğimiz avantajı düşünmeden oynamamız gerektiğini sporcularımız biliyor. Onların ortaya koyduğu mücadele ve takım ruhu bizleri çok mutlu ediyor. İyi bir oyun çıkarıp kulübümüzün adını Avrupa'da da duyurmak istiyoruz. Kazananın hentbol olması dileğiyle her iki takım adına da güzel bir maç dilerim" dedi.


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalıkavakspor çeyrek final yolunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 13:15:16. #1.14#
title