Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti.