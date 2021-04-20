Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak namağlup şampiyonluğa koştuğu Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19, EHF Kupası'nda 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet

alan Yalıkavaksporlu oyuncularla bir araya gelen Başkan Aras moral aşıladı. Takımda tam da Avrupa'daki yarı final arifesinde yaşanan salgın ilçede büyük üzüntü yaratırken, tedavileri tamamlanan oyuncular antrenmanlara yeniden başladı.

Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi'nde lig ve kupa hazırlıklarını sürdüren Yalıkavakspor'u antrenman sonrası ziyaret eden Belediye Başkanı Aras, geçmiş olsun dileklerini ileterek kalan maçlar için başarılar diledi. Başkan Aras oyunculara yaptığı konuşmada, "Siz gerçekten Bodrum'u gururlandırdınız, ben de hep gururla bahsettim her tarafta. Bodrumspor da çok iyi gidiyor. Futbolda ve hentbolda çok iyiyiz. Umarım bu son 3 maçınızı da kazasız, belasız sakatlık olmadan atlatırsınız, kupayı alırız. Ama en önemlisi sağlık, hepinizi iyi gördüm buna çok sevindim" dedi.

Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali
Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali
Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:54:42. #1.15#

title