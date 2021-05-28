Yalıkavak Marina yönetimi, Mehmet Ağar'ın görevinden ayrıldığını duyurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Yalıkavak Marina'dan yapılan açıklamada, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Yalıkavak Marina'dan yapılan açıklamada, Mehmet Ağar'ın şirketteki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı bildirildi.

Marina Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs'ta görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak ilettiği ancak Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle işlemin yapılmasının bir süreliğine ertelendiği belirtilen açıklamada, "Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş