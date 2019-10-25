Yalıhüyüklü çiftçilere afet yardımı yapıldı

25.10.2019 10:40

Yalıhüyük'te 2019'da doğal afetler sonucu zarara uğrayan çiftçilere afet yardımı yapıldı.

Tespit edilen çiftçi zararları için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan talep edilen afet yardımı kapsamında tahsis edilen yaklaşık 179 bin liralık yardım, afetten zarar gören 61 çiftçiye ödeme yapıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı hasar çalışmasında kentte 209 dekar meyve bahçesi ve 2 bin 51 dekar tarla da dolu vurgunundan zarar görmüştü.

Kaynak: AA