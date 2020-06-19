Yalıhüyüklü çiftçiler DİTAP üzerinden ürünlerini satmaktan memnun
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Yalıhüyüklü çiftçiler DİTAP üzerinden ürünlerini satmaktan memnun

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemiyle ürünlerini daha yüksek fiyata satabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yalıhüyüklü çiftçiler DİTAP üzerinden ürünlerini satmaktan memnun
19.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:16

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemiyle ürünlerini daha yüksek fiyata satabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

DİTAP hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, proje sayesinde üreticilerin ürünlerini Türkiye'ye ulaştırabileceğini dile getirerek, "Ürünlerin daha fazla değerinde pazarlamaları ve üreticilerimizin pazarlamada sıkıntı yasmamaları için bu projeye katılmaya davet ediyorum. Bakanlığımızın projeyi açıklaması ile ilçemizde projeye katılan çiftçilerimiz var." dedi.

Sera mantarcılığı yapan Meltem Cengiz, yılda ürettiği 10 ton mantarı daha yüksek fiyata satabilmek, Türkiye çapında müşteri bulabilmek için DİTAP'a üye olduğunun ifade ederek, "KOP kapsamında sahip olduğum mantar tesisinde üretmiş olduğum mantarlarımın değerinde satışını sağlayabilmek amacı ile DİTAP sisteminin başarılı olacağını düşünüyorum. Bu sayede ulaşamadığım pazarlara ulaşmak ürünümü daha fazla değerinde pazarlamayı hedefliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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