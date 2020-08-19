Yalıhüyük ve Ahırlı'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Yalıhüyük Kaymakamı ve Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde denetleme yaptı.

Yalıhüyük Kaymakamı ve Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerinde denetleme yaptı. Denetimlerde, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, titizlikle denetlenerek Kaymakam Kılınç ve beraberindeki ekiplerce, uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların maske sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uyduğu gözlemlenirken, işletmelerin ve esnafın mutlaka kurallara uyması gerektiği belirtildi. Kaynak: AA