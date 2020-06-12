Yalıhüyük'te salgın sonrası cuma namazına 65 yaş üstü vatandaşlar da katıldı
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, pazar yerinde kılınan cuma namazına sokağa çıkma kısıtlılıkları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar da katıldı.
12.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:31
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, pazar yerinde kılınan cuma namazına sokağa çıkma kısıtlılıkları kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar da katıldı.
Pazar yerinin girişine açılan stantta vatandaşlara maske, dezenfektan ve seccade verildi. Polis ekipleri, namaz kılınan bölüme maskesiz kimseyi almadı.
Cuma namazına katılımın, 65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte arttığı görüldü.
Kaynak: AA