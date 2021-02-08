Yalıhüyük'te okullara "okulum temiz" belges

Yalıhüyük'te bulunan tüm okul ve kurumlar, "okulum temiz" belgesi aldı.

Yalıhüyük'te bulunan tüm okul ve kurumlar, "okulum temiz" belgesi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE iş birliğinde Ağustos ayından bu yana okullarda yapılan incelemeler neticesinde, 256 kriteri yerine getiren ilçedeki okul ve kurumlar "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.

MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından "Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Belgelendirme Programı" kapsamında hazırlanan "Okulum Temiz Belgesi", İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Kafalı tarafından okul/kurum yöneticilerine takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Kafalı, "Kovid-19 rehberi kapsamında temiz ve dışarıdan çok daha güvenli olduğunu gösteren bu belgeleri almaya hak kazanan okul ve kurumlarımızın yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ederim. İlçemizdeki tüm okul ve kurumlar 'Okulum Temiz' belgelerini aldılar. Tüm okul/kurum müdürlerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay