Yalıhüyük'te Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor
12.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:26
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, kapalı sebze pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, kapalı sebze pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Şahin'e, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, sağlık ekipleri, zabıta ve belediye ekipleri eşlik etti.
Kaymakam Şahin, hijyen, maske ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında pazar esnafı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay