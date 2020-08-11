Yalıhüyük'te KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Yalıhüyük'te KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Yalıhüyük'te KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
11.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:11

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, özellikle vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı ekmek fırınları, market ve manavlar denetlenerek, çalışan ve vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyulması için uyarılarda bulunuldu.

Bir kahvehane önünde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kılınç, herkesin maske takmasını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Kılınç'a denetimlerde, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mustafa Bedel, İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ve güvenlik güçleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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