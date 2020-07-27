Yalıhüyük'te kamu personeline afet eğitimi verildi Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) polis memurlarına, kamu kurum personeline eğitim semineri düzenledi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) polis memurlarına, kamu kurum personeline eğitim semineri düzenledi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Uslu, Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç tarafından makamında kabul edildi.

Kılınç'a bilgi veren Uslu daha sonra İlçe Emniyet Amirliğinde polis teşkilatına ve kamu kurum temsilcilerine eğitim verdi.

Farkındalık eğitiminde, afet ve acil durumlar, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, tahliye, yangın, acil durum ekiplerinin görevleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin neler olduğu, bu tehditlerden korunma şekilleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Uslu, "Konya halkı 'Bana bir şey olmaz.' mantığını yıkmak zorunda. Afetlerin farkında olmak zorundayız. Afet adres sormaz." dedi.

Daha sonra emniyet amirliği bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kaynak: AA