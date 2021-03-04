Yalıhüyük'te kalkınma programı toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalıhüyük'te kalkınma programı toplantısı yapıldı

04.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:03
Yalıhüyük'te kalkınma programı toplantısı yapıldı

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinde yer alan proje sorumluları ile birlikte misyon saha ziyaretleri kapsamında Yalıhüyük Belediyesinde toplantı gerçekleştirildi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinde yer alan proje sorumluları ile birlikte misyon saha ziyaretleri kapsamında Yalıhüyük Belediyesinde toplantı gerçekleştirildi.

Konya'nın dağlık ve kırsal alanlarında yer alan Akören, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Güneysınır, Taşkent, Yalıhüyük ilçelerinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinin amacının, ekonomik çeşitliliği arttırarak yoksulluğun azaltılması, kırsal alandaki nüfusun göç etmesinin önlenmesi ve yaşam kalitesinin artması amaçlandığı belirtildi.

Toplantıda ilçede kurulması planlanan baklagil paketleme tesisi hakkında görüş alışverişi yapıldı. Coğrafi işaretin belirlenmesi, ürünlerin değerlendirilmesi, markalaşma, entegre tesislerin kurulma konuları ve istihdam konuları ele alındı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında olan ilçemizde yapılacak projelere Belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Belediye, kooperatif ve İlçe Tarım yetkilileri ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yalıhüyük Belediyesinde gerçekleşen toplantıya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) proje koordinatörü Ender Yeşil, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlit Semerci, Yalıhüyük Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yiğit de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Halis Özkahya Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalıhüyük'te kalkınma programı toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:21:48. #1.14#
title