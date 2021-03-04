Yalıhüyük'te kalkınma programı toplantısı yapıldı

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinde yer alan proje sorumluları ile birlikte misyon saha ziyaretleri kapsamında Yalıhüyük Belediyesinde toplantı gerçekleştirildi.

Konya'nın dağlık ve kırsal alanlarında yer alan Akören, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Güneysınır, Taşkent, Yalıhüyük ilçelerinde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinin amacının, ekonomik çeşitliliği arttırarak yoksulluğun azaltılması, kırsal alandaki nüfusun göç etmesinin önlenmesi ve yaşam kalitesinin artması amaçlandığı belirtildi.

Toplantıda ilçede kurulması planlanan baklagil paketleme tesisi hakkında görüş alışverişi yapıldı. Coğrafi işaretin belirlenmesi, ürünlerin değerlendirilmesi, markalaşma, entegre tesislerin kurulma konuları ve istihdam konuları ele alındı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Koçer, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında olan ilçemizde yapılacak projelere Belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Belediye, kooperatif ve İlçe Tarım yetkilileri ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Yalıhüyük Belediyesinde gerçekleşen toplantıya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) proje koordinatörü Ender Yeşil, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlit Semerci, Yalıhüyük Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yiğit de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay