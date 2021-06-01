Yalıhüyük'te kademeli normalleşme dönemi esnafı sevindirdi

Yalıhüyük'te lokanta ve kahvehaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.

Yalıhüyük'te lokanta ve kahvehaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermek için hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler, 07.00-21.00 saatlerinde masa servisi, 21.00-00.00 saatlerinde de paket servis olarak hizmet verecek.

Sabah erken saatlerde kıraathanesini açan Abdurrahman Bozkurt, "Bugünleri çok özledik. Müşterilerimiz sabahları çay içmeyi özlediklerini söylüyor. Vatanımız ve ilçemiz için hayırlı olsun. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah. İnşallah iyi günler de yakında gelecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay