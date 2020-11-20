Yalıhüyük'te içme suyu ve tarım arazisi sulama projeleri görüşüldü
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Yalıhüyük'te içme suyu ve tarım arazisi sulama projeleri görüşüldü

20.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:55
Yalıhüyük'te içme suyu ve tarım arazisi sulama projeleri görüşüldü

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, içme suyu ve tarım arazilerinin sulama projeleri ele alındı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, içme suyu ve tarım arazilerinin sulama projeleri ele alındı.

KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, düdenlerden Akdeniz'e dökülen suları, Suğla kapalı havzasına toplamak için teknik çalışma yürüttüklerini aktardı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer ise çalışmaların ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Çatmakaya, Gölcük yaylamız kaynak sularının değerlendirilmesinin yanı sıra Marutta düdeninde yerinde incelemeler yaptık. İçme suyu, tarım arazilerinin sulanması projeleri hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

İlçedeki görüşmeye Demir ve Koçer'in yanı sıra Kaymakam Yasin Şahin, KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halıcı, İşletmeler Dairesi Başkanı Murat Erdoğan, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hüseyin Kürşat Civelekoğlu, Fen İşleri 4. Bölge Müdürü Memiş Kunt, Seydişehir Alt Bölge Şefi Ercan Altunbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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