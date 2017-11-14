Yalıhüyük'te Elma Rekoltesi 200 Ton

Yalıhüyük İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Yalıhüyük'te 2 bin dekar alanda ekili bulunan elma ağaçlarından 200 ton elma üretildiği bildirildi.



Çevre ilçelerde de yapılan sezon sonu elma hasatının ardından Yalıhüyük'te üretilen rekolte de belli oldu.



İlçede 2 bin dekar alanda ekili bulunan elma ağaçlarından 200 ton ürün alındığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım Müdür Vekili Mevlüt Semerci, "Yalıhüyük ilçemiz alternatif ürün yetiştiriciliği olarak meyveciliğin yapıldığı yerlerden biridir. Ortalama 2 bin dekar alanda elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamaları sebebiyle elma bahçeleri azalmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından erken uyarı sistemi ile üreticilerimizi sms ve ilan yoluyla hastalık ve zararlılar ile mücadele konusunda bilgilendirdik.



Bunun sonucunda pazara uygun kalitede, albenisi yüksek, hastalık ve kurt zararı daha az olan standartlarda elma üretimi sağlanmasına yardımcı olmuştur. İklim şartlarının da uygun gitmesi sebebiyle üreticilerin elde ettikleri verimden ve kaliteden memnun olduklarını bildirmişlerdir. İlçede 2017 sezonunda 200 ton elma üretilmiştir. Elmalar, meyve suyu fabrikasına, iç pazar ve İlçemizde bulunan soğuk hava deposunda depolanarak değerlendirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.