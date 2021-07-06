Yalıhüyük'te büyük ve küçükbaş hayvanlar aşılandı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bulunan 1200 küçükbaş ile 650 büyükbaş hayvan aşılandı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bulunan 1200 küçükbaş ile 650 büyükbaş hayvan aşılandı.

Aşılama çalışmalarını yürüten Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner Hekim Özgür Cankurt, aşıların düzenli uygulanmasıyla herhangi bir hayvan hastalığına rastlanmadığını söyledi.

İlçede bulnan 1200 küçükbaş ve 650 büyükbaş hayvanın aşılandığını ifade eden Cankurt, bu yıl uygulanan programlı aşılar gurubunda veba, brucella, şap ve LSD aşılarının bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay