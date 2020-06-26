Yalıhüyük'te asker adayları dualarla uğurlandı
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Yalıhüyük'te asker adayları dualarla uğurlandı

Yalıhüyük ilçesinde 2000/3 devre askere gidecek olan adaylar, cuma namazı sonrasında yapılan dualarla uğurlandı.

Yalıhüyük'te asker adayları dualarla uğurlandı
26.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:02

Yalıhüyük ilçesinde 2000/3 devre askere gidecek olan adaylar, cuma namazı sonrasında yapılan dualarla uğurlandı.

Asker duasına İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve bazı vatandaşlar katıldı.

Dua sonrası Kılınç ve Koçer, asker adaylarına asker harçlığı verdi.

Kaynak: AA

Manşet

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