Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Yalıhüyük ilçe Başkanı Yusuf Pişkin, toplantıda, AK Parti'nin 2023 hedeflerine büyük bir şevk ve kararlılıkla yürüdüğünü belirterek, "İlçemizdeki çalışmaları, belediyemiz ve teşkilatımızla omuz omuza, yürek yüreğe sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti MYK Üyesi Konya Milletvekili Tahir Akyürek de Belediye Başkanlığı ve Milletvekili döneminde, Yalıhüyük ile hep iç içe olduğunu, ilçeye hizmetlerin süreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer ise ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

Toplantının ardından Akyürek ilçede esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların bayramını kutladı.

Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Yalıhüyük'te AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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