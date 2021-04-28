Yalıhüyük Şehir Konağı tamamlandı
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Yalıhüyük Şehir Konağı tamamlandı

Yalıhüyük Şehir Konağı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yalıhüyük Şehir Konağı tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yalıhüyük Şehir Konağı tamamlandı.

Belediye Başkanı Başkan Hasan Koçer, Şehir Konağının çevre düzenlemesi ve bina içindeki mobilyaların tamamlandığını ifade etti.

Konağın önümüzdeki aylarda açılacağının müjdesini veren Koçer, "Sahil Caddesi ve Prestij Caddesi yanında bulunan Şehir Konağımız, 1705 metrekare kapalı alana sahip, zemin katında 75 metrekare kapalı havuzu, sauna ve buhar odaları, özellikle hanımlar için aerobik salonu, toplantı odaları, fitness salonları mevcut." dedi.

Yalıhüyük Şehir Konağının yapılmasının ardından ilçe sakinlerine önemli sosyal alan kazandırılmış olacağını ifade eden Koçer, Şehir Konağının her kesime hitap edecek şekilde yapılacağını bildirdi.

Başkan Koçer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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