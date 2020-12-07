Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den, sağlık ve eğitim çalışanlarına "başarı belgesi"
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Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den, sağlık ve eğitim çalışanlarına "başarı belgesi"

07.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:00
Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den, sağlık ve eğitim çalışanlarına

Yalıhüyük'te görev yapan sağlık personelleri ve eğitim çalışanları özverili çalışmalarından dolayı "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Yalıhüyük'te görev yapan sağlık personelleri ve eğitim çalışanları özverili çalışmalarından dolayı "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Kaymakam Yasin Şahin, ilçede görev yapan sağlık çalışanları ile eğitim çalışanlarını makamında kabul etti.

Sağlık çalışanları salgın sürecinde gösterdikleri başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı, İlçe Milli Eğitim personelleri de uzaktan eğitim döneminde öğrenciler için gösterdikleri özveri ve gayretlerinden dolayı Kaymakam Şahin tarafından "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Kaymakam Yasin Şahin, her iki meslek gurubu personellerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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