Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç kan bağışı kampanyasına destek oldu
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Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç kan bağışı kampanyasına destek oldu

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç da kan vererek destek oldu.

20.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:04
Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç kan bağışı kampanyasına destek oldu

İmam Hatip Ortaokulu'nda 'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç da kan vererek destek oldu.

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda Kızılay tarafından gerçekleşen kan bağışı kampanyasına katılan Kaymakam Kılınç, kan bağışında bulunulması gerektiğini belirterek, "Kan vermek, sağlık yönünden faydalı olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasını önemsiyoruz. Farkındalığa katkı koymak için bizlerde kan bağışında bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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