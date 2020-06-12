Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm yetiştiricilerini yakın takibe aldı Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağı olan çiftçilerin ürünlerini kontrol amaçlı yakın takibe aldı.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üzüm bağı olan çiftçilerin ürünlerini kontrol amaçlı yakın takibe aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, hastalık ve zararlı kontrolü yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlerinde sorun yaşamaması ve verimini artırma amaçlı yaptığımız kontrollerde erken uyarı sisteminden faydalanarak böcek ve hastalıkları ilaçlamalarında SMS yöntemi ile çiftçilerimizi uyarıyoruz. Çiftçilerimizin bağlarında kurduğumuz böcek tuzakları ile birlikte ilaç döneminin doğru zamanda tespitini sağlıyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin ürünlerinde fazla kimyasal ilaç kullanımını azaltarak daha çok verimin sağlanmasını amaçlıyoruz.

İlçemizde 15 dekar üzüm bağı bulunuyor, bu uygulamamızı hemen hemen hepsinde gerçekleştiriyoruz."

Yetkililerin uyarılarını dikkate aldıklarını vurgulayan çiftçi Celal Acar ise "13 yıl önce kurduğumuz bağımızda her geçen yıl daha çok verim alıyoruz. Üzüm yetiştiriciliği konusunda yetkililerin verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA