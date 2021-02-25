Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Kafalı, yüz yüze eğitimin yapıldığı okulları ziyaret etti

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Kafalı, yüz yüze eğitimin yapıldığı Yalıhüyük İlkokulu ve Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Kafalı, yüz yüze eğitimin yapıldığı Yalıhüyük İlkokulu ve Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Kafalı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kafalı, salgın döneminde uyulması gereken kuralların ihmal edilmemesini istedi.

Kafalı, yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasının hem öğrenciler hem öğretmenler açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlara uyulduğunu vurgulayan Kafalı, "Hijyen kurallarına uyularak oluşturulan sınıf ortamlarında öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı başarılı bir dönem diliyorum." dedi.

Ziyareti sırasında öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri hediye eden Kafalı, salgının sona ermesi ve sağlıklı günlere ulaşıp okulların tamamının yüz yüze eğitime açılması temennisinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay