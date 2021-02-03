Yalıhüyük'de marketlerie fiyat denetimi

Yalıhüyük Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi yaptı.

Yalıhüyük Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış denetimi yaptı.

Yalıhüyük Belediyesi Zabıta ekipleri, ürün fiyatlarını ve ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol ediliyor.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin market ve bakkallardaki etiket denetimlerinin devam edeceğini belirtti.

Başkan Koçer, "Alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ürünlerini etiketsiz ve fiyatlarını göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yapılıyor. Uyarıları dikkate almayan işletmelerimizde gerekli cezai işlem yapılacağı hatırlatılıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay