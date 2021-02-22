Yalıhüyük Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
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Yalıhüyük Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

22.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:42
Yalıhüyük Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı

Yalıhüyük Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen işçileri ilgilendiren toplu sözleşme, Hizmet-İş Sendikası ile imzalandı.

Yalıhüyük Belediyesi'nde KHK ile kadroya geçen işçileri ilgilendiren toplu sözleşme, Hizmet-İş Sendikası ile imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Kesikhalı ile sendika temsilcileri katıldı.

Başkan Koçer, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla ilçemize daha çok hizmet ederek çalışma arkadaşlarımızla daha birçok çalışmaya imza atacağız. Çalışma arkadaşlarımızın hakkını her daim savunuyoruz. İmzaladığımız sözleşmeyle birlikte çalışma arkadaşlarımızın günlük yevmiye ücretlerinde yüzde 38 oranında bir zam yaptık. 2022 yılında ise yüzde 6+6'lik ve maaş farkı olarak artış yapılacak."

Hizmet İş Konya Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Kesikhalı ise Yalıhüyük Belediyesi ile yapılan 2 yıllık toplu sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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