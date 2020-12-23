Yalıhüyük Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok mahallesine sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok mahallesine sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

İlçe sakinlerini bilgilendirdiklerini, sokak hayvanlarını koruma başlatarak farkındalık projesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Koçer, şunları kaydetti:

"Başlattığımız proje ile sokak hayvanlarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak adına yola çıktık. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirmeye çalışırken, çocuklara ve yetişkinlere de hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyoruz. Önceliğimiz her zaman sosyal sorumluluk konularında dikkat çekmek ve örnek olmaktır."

Belediye ekipleri ilçe merkezinde olduğu gibi Yalıhüyük Gölcük Yaylası'nda da sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay