Yalıhüyük Belediyesi larva ilaçlaması yaptı Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı.

Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı. İlçede her gün dezenfekte çalışması yapan Yalıhüyük Belediyesi ekipleri, bu çalışmaların yanı sıra havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin birçok yerinde sinek ve böceklere karşı larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Hasan Koçer, belediye ekiplerinin, ilçedeki kanal boyları, gübrelikler ve bataklıkların olduğu noktalarda ilaçlama yaptıklarını aktardı. Koçer, "Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı düzenli olarak dezenfekte çalışmalarının yanısıra havaların ısınması sonucu sinek ve böceklere karşı larva ilaçlama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı. Kaynak: AA