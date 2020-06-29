Yalıhüyük Belediyesi, Hüyük Mevkisi'nde Türk bayrağını göndere çekti Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye hakim olan Hüyük Mevkisinde 8 metre uzunluğundaki şanlı bayrağı göndere çekti.

Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye hakim olan Hüyük Mevkisinde 8 metre uzunluğundaki şanlı bayrağı göndere çekti.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, Belediye olarak belli bölgelere bayrak dikme geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

İlk uygulamayı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıklarını ifade eden Koçer, "Daha sonra Gölcük yaylamızda, şimdi de ilçemize hakim tepe olan ve Yalıhüyük'ün adını aldığı Hüyük tepesinde 8 metre uzunluğunda bayrak direği dikerek, şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz.

Bayrak dikme çalışmamamıza özellikle gurbetçilerimiz destek veriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA