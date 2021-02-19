Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Kovid-19 aşısı oldu.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Kovid-19 aşısı oldu.

Yalıhüyük Toplum Sağlığı Merkezinde, Koçer'e aşının ilk dozu uygulandı.

Salgın sürecinin güzel yönetildiğini belirten Koçer, bu süreçteki mücadeleleri nedeniyle sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Risk grubundaki vatandaşların kısa süre içerisinde aşılanacağına vurgu yapan Koçer, "Aşı olsak dahi kurallara riayet etmek durumundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulamalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay