Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ankara'da bir takım temaslarda bulundu.

Koçer, ilçede inşaatı devam eden TOKİ konutları ve millet bahçesi inşaatı projeleri hakkında TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır ile bilgi alışverişinde bulundu.

Ankara ziyaretlerini TBMM'de sürdüren Başkan Koçer, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir Akyürek ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ile görüşerek ilçenin sorunlarının çözümleri ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Koçer, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı TOKİ Başkan Yardımcısı Karabayır, Konya milletvekilleri Altunyaldız, Akyürek ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay