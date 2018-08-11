Yalı Düğününde Erkek Arkadaşı Tarafından Saldırıya Uğrayan Avukat Kadın, Sevgilisinden Şikayetçi Oldu

Ünlü bir yalıda düzenlenen düğünde erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini öne süren stajyer avukat Selin Coşkun 'Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı' diyerek şikayetçi oldu. Korku dolu anları ifadesinde anlatan genç kadın, saldırgandan kurtulmak için kendisini tuvalete kitledi.

Stajyer avukat Selin C., boğazdaki ünlü bir yalıdaki düğünde erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Coşkun, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ında verdiği ifadesinde 'Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı' diyerek erkek arkadaşı Y.Y'den şikayetçi oldu. Saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç kadın 4 Ağustos Cumartesi günü yaşanan olayı şöyle anlattı:

''SURATIMI ISIRDI''

"Düğünde saat 23.30 sularında yalıda bir arkadaşımızın düğünündeyken ben dans pistinden tuvalete ordan da masaya gittim. Kendisi dans pistindeydi. Sonra kafamı kaldırdığımda 'Sen 10 dakikadır nerdesin! diyerek üstüme saldırdı. Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı. İnsanlar ayırdıkça 'tamam birşey yapmayacağım' deyip yanıma oturdu. Ama alttan karnıma vurmaları devam etti. Ben tamamen şoktaydım tepki veremiyordum.''

"KORUYA ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

''Sonra düğün mekanından çıktık. Beni mekanın karşısındaki koruya çekmeye çalıştı.İtiş kakışla ben baya korkuyordum o sırada. Bir kadın fark etti. İnsanlar araya girdi ama insanları ikna etti. Ben çok korkmuştum. Birşey yapamadım sonra zorla taksiye bindirdi beni. Arkadaşının evine gittik. Ben kendimi tuvalete kilitledim. 'Birşey yapmayacağım, yemin ediyorum' deyip yeminler ederek beni çıkardı. Ben evden gitmek istediğimde bir anda boğazıma yapıştı bi süre sonra kendisi bıraktı. Ben de ağlayarak uyuyakalmışım.''