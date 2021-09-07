Yalçınkaya zabıta ekiplerini unutmadı
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Yalçınkaya zabıta ekiplerini unutmadı

Yalçınkaya zabıta ekiplerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan zabıta ekiplerini ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Zabıta bir belediyenin eli, ayağı, her şeyi" dedi.

Zabıta Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan zabıta ekiplerini ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Zabıta bir belediyenin eli, ayağı, her şeyi" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğüne giden Yalçınkaya burada zabıta ekipleri ile buluştu. Ekiplerin haftasını kutlayan Başkan Yalçınkaya ekiplerin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonrası açıklama yaparak zabıtanın önemine dikkat çeken Yalçınkaya, "Zabıta Haftasının hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Zabıta, bir belediyenin eli, ayağı, her şeyidir. Zabıta olmadan bir şey yapma imkanı yok. Burada, sınırın sıfır noktasında zabıtamızın işi çok zordur. 140 bin Suriyelimiz var. Arkadaşlarımız zorluklara göğüs gererek hizmet vermeye çalışıyorlar. Biz de canla başla sınırda yıldız ilçe oluşturmak istiyoruz. Bunda da çok büyük başarılar elde ettik. İnşallah seneye çok farklı bir Akçakale olacak. Zabıta kardeşlerimizin gayretleri çok önemlidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Haftalarını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya zabıta ekiplerini unutmadı
Yalçınkaya zabıta ekiplerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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