Yalçınkaya, Pazar esnafıyla bir araya geldi
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Yalçınkaya, Pazar esnafıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yalçınkaya, Pazar esnafıyla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Pazar esnafını ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

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Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Pazar esnafını ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Çalışmaları yerinde denetleyen ve her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Yalçınkaya son olarak pazar esnafıyla görüştü. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yalçınkaya, sorunları da not aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, "İhracat kapısı çalışacak, organize sanayi bölgesi çalışacak, ana yolları mükemmel olacak. Alt yapıları, parkları, bahçeleri olacak. Mükemmel bir şehirde ne varsa burada olacak. Bugün pazar esnafımızı dolaştık. Bunlar bizim hem çok sevdiğimiz kardeşlerimiz hem de esnaf bizim temel direğimiz. Buradaki elimiz, ayağımız, gözümüz. Sorunların çözümü için arkadaşlara gereken talimatı verdik. En kısa zamanda bunları hayata geçireceğiz. Hedefimiz buradaki arkadaşlarımızın daha çok para kazanması. Bu şehrin tamamen şeklini değiştirelim diye gayret ediyoruz" dedi.

Pazar esnafı da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya, Pazar esnafıyla bir araya geldi
Yalçınkaya, Pazar esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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