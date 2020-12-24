Yalçınkaya İçişleri Bakanıyla Akçakale'yi konuştu
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Yalçınkaya İçişleri Bakanıyla Akçakale'yi konuştu

24.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:51
Yalçınkaya İçişleri Bakanıyla Akçakale'yi konuştu

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Akçakale'de yapılacak olan projeleri konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Akçakale'de yapılacak olan projeleri konuştu.

Akçakale'de hedeflediği modern görünüme kazandırmak için eğitimden spora, alt ve üst yapı çalışmalarından ekonomik kalkınmaya her türlü projeyi ilçenin hizmetine sunmaya çalışan Yalçınkaya projeler için Ankara'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Yalçınkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelerek, ilçe hakkında yapılacak olan proje ve yatırımlar konusunda bilgiler verdi.

Yalçınkaya, ilçeye en iyi hizmeti verebilmek için temaslarının, projelerin ve gayretlerinin süreceğini kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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