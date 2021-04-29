Yalçınkaya esnafın taleplerini dinledi
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Yalçınkaya esnafın taleplerini dinledi

Yalçınkaya esnafın taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınıyla mücadele için tam kapanma kararı verilen ülkemizde Akçakale sanayi esnafı Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile görüşerek taleplerini aktardı.

Korona virüs salgınıyla mücadele için tam kapanma kararı verilen ülkemizde Akçakale sanayi esnafı Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile görüşerek taleplerini aktardı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilecek tam kapanma öncesi sanayi esnafı ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediye sosyal tesisinde gerçekleşen toplantıda, Yalçınkaya ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı. Ardından esnafın taleplerine kulak verdi. Esnaf, tarım bölgesinde olduklarına dikkat çekerek ekim zamanına denk gelen tam kapanma sürecinin üretimde aksaklığa neden olmaması için Başkan Yalçınkaya'dan esneklik tanınması için destek istedi. Yalçınkaya da ilçe esnafı için gerekli yetkililerle görüşüp yardımcı olacaklarını söyledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, "Esnafımızın haklı talepleri var. İstiyorlar ki burada üretim, iş olsun, üretim aksamasın. Bu ülkeye üretim, ihracat, ticaret lazım. Esnaf kardeşlerimiz de bu işin temel direkleri. Burada üretim onların gayretleri ile oluyor. Biz de her zaman çabalarına destek olacağız. Akçakale'nin gelecek yüzyılını konuştuk. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çözüm noktasında da bir adım atacağız. Esnafımızın her zaman emrinde olacağız. Akçakale'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İşleri elbirliği ile gerçekleştirip Akçakale'yi Türkiye'nin yıldız ilçe yapma noktasında gayretimiz devam edecek" dedi.

Sanayi esnafı ise, "Başkanımızın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızın söylediklerinden çok memnun olduk" diyerek Yalçınkaya'ya teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya esnafın taleplerini dinledi
Yalçınkaya esnafın taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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