Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti

19.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:29
Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya beraberinde ilçe kaymakamı ve ilçe müftüsü ile birlikte esnafı ziyaret ederek, korona virüs vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya beraberinde ilçe kaymakamı ve ilçe müftüsü ile birlikte esnafı ziyaret ederek, korona virüs vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya çarşıda esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar ve İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik ile esnafla bir araya gelen Başkan Yalçınkaya sorun ve talepleri dinledi. Esnafı korona virüs salgınına karşı kurallara uymaya davet etti.

Yalçınkaya, "Bu pandemi belasından Cenab-ı Hak bizi kurtarsın. Sağlık Bakanı'mız, sağlık çalışanları herkes bizi uyarıyor. Uyarmalarının sebebi sağlığımız ve hayatın normale dönmesi noktasında. Biz de esnafımız ve vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Özellikle ben taziye ve düğünlerden şikayetçiyim. Herkes maalesef bu işi önemsemiyor. Bunun şakası yok. Çok insan vefat etti, çok insan hastalandı. Kurallara herkes riayet ederse işimiz daha kolay olur. Esnaf kardeşlerimiz hem işlerine baksınlar, hem bu kurallara uysunlar. İnşallah güzel günler yakında başlar. Esnafımıza bol kazanç diliyorum" İfadelerini kullandı.

Kaymakam Bayraktar da kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Pandemi süreci tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Bu anlamda hem tedbirlere uymak hem de mevcut ekonominin, sosyal yapının en iyi şekilde devamını sağlamak hepimizin elinde. Bu süreci ne kadar hızlı atlatırsak ülke olarak o kadar daha iyi noktaya geleceğiz. Bunun da yolu tedbirlere daha fazla riayet ederek elimizden geldiğince esnafımızla, köylümüzle, memurlarımızla, tüm görevlilerimizle bu süreci doğru şekilde yürütüp atlatmak. Cenab-ı Hak'tan bu süreçte vefat eden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti
Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti
Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti
Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalçınkaya, esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:30:50. #1.16#
title