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Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Akçakale Belediye Başkanı cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Akçakale Belediye Başkanı cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta sahaya inerek vatandaşların talep ve önerilerine kulak veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya cuma namazından sonra da rutinini bozmadı.

Namazı Yeni Camide kılan Başkan Yalçınkaya namaz sonrası cami cemaatiyle görüştü. Ardından da esnaflara ziyarette bulunup sohbet etti.

Yalçınkaya, "Her cuma namazı sonrası genellikle sokağın nabzını dinleriz. Sorunları düşünerek, konuşarak, danışarak bir yol haritası oluşuyor. Bu yol haritasında yürümeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hasat zamanı. İnşallah bereketli bir hasat olacak. Şehirde huzur, sükunet ve kardeşlik havası var. Bunun devamı için hep birlikte çalışıyoruz. Bu şehirde burada insanlara hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimizin çoğu sahada" dedi.

Esnaf da Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

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